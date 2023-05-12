В Краснодарском крае обсудили развитие отрасли дошкольного образования Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае обсудили развитие отрасли дошкольного образования. Круглый стол провели в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

На совещании присутствовали руководители дошкольных учреждений, специалисты, курирующие дошкольное образование в муниципалитетах края. Так, заведующие детсадов рассказали о совместных проектах с родителями, кружках и возможностях «говорящей среды». Кроме того, на заседании подвели итоги зональных совещаний по актуальным вопросам дошкольного образования.

В финале восемь педагогов наградили нагрудными знаками «Почетный наставник» и «За верность профессии». Еще семь человек получили почетные грамоты Минпросвещения России.

Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоили Татьяне Варанкиной, Галине Игнатовой из Краснодара и Ольге Приймак из Павловского района. А звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации» получила Светлана Асташина из Приморско-Ахтарска.