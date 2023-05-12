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НовостиОбщество12 мая 2023 14:22

В Краснодаре достроили детский сад на 350 мест в районе улицы Батуринской

Воспитанников планируют принять в октябре
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре достроили детский сад на 350 мест в районе улицы Батуринской Фото: krd.ru

В Краснодаре достроили детский сад на 350 мест в районе улицы Батуринской Фото: krd.ru

В Краснодаре достроили детский сад на 350 мест в районе улицы Батуринской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время специалисты подготавливают документы для ввода учреждения в эксплуатацию. Первых воспитанников учреждения планируют принять в октябре.

На первом этаже детского сада оборудовали группы, пищевой и медицинский блоки, на втором — музыкальный и спортивные залы, административные помещения и группы. А на прилегающей территории подготовили детские игровые, спортивные площадки и теневые навесы.

— Продолжается возведение соцобъектов в новых развивающихся микрорайонах, чтобы школы и детские сады были для жителей в шаговой доступности. Часть из них будет сдана в этом году, и масштабный социальный конвейер будет только набирать обороты, —отметил директор городского департамента строительства Иван Горобец.