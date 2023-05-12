В Краснодаре ярмарки выходного дня с 13 мая переходят на летний режим работы

Количество ярмарок вновь увеличат в октябре Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре ярмарки выходного дня переходят на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, из-за потепления уже 13 мая в краевом центре будут работать 10 вместо 12 торговых площадок. Как и прежде, с 08:00 до 15:00 посетители смогут купить овощи, мясо, фрукты, мед, зелень, выпечку, молочку и другие товары.

В субботу в Краснодаре ярмарки откроются по адресам:

– ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1)

– ул. Уральская (вблизи дома № 170/7)

– ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1)

– ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11)

– ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213)

– ул. им. Каляева (вблизи дома № 198)

– ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1)

– ул. Одесская (вблизи дома № 48)

– ул. Восточно-Кругликовская, 26

– ул. Западный Обход, 34.

– Торговые площадки по Проспекту Чекистов и на улице Буденного временно закрываются. Поскольку на них нет необходимых условий для хранения продуктов в теплое время, – сообщила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения города Ольга Ольшанская.

Уточняется, что количество ярмарок вновь увеличат в октябре.