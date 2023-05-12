Зарезавшего собутыльника жителя Краснодара заключили под стражу

За убийство друга мужчина помещен под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре заключен под стражу 34-летний мужчина, которого подозревают в убийстве 43-летнего друга. Как рассказали в краевом следкоме, в ночь на 11 мая мужчины распивали спиртные напитки в одной из квартир дома по улице Домбайской. Пьянка переросла в ссору, а затем и в драку.

- Обвиняемый нанес несколько ударов своему оппоненту, от которых тот потерял сознание. Затем злоумышленник взял нож, погрузил потерпевшего в машину и привез его на пустырь у пересечения улиц Планетной и Радужный Бульвар. Там он перерезал товарищу горло и бросил тело, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СКР смогли по «горячим следам» становить личность подозреваемого в убийстве и задержать его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Ожидать суда он будет стражей.