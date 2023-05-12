В Краснодаре некоммерческие социально ориентированные компании получили субсидии

Победители конкурса должны реализовать предложенные проекты до конца нода. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Субсидии из бюджета Краснодара получили 38 социально ориентированных НКО. Это лауреаты 1 степени в разных номинациях конкурса на лучший социальный проект. Конкурс в краевом центре проходит уже в девятый раз.

— Путь волонтерства, поддержки ветеранов и семей тех ребят, которые сейчас находятся на спецоперации – непростая работа. Спасибо вам за вашу деятельность. Но поддержка должна быть и с нашей стороны, поэтому продолжим оказывать вам всестороннее содействие, — рассказал вице-мэр Краснодара Максим Слюсарев.

Конкурсанты представили жюри проекты, направленные на соцподдержку жителей, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, сохранение и развитие межнациональных отношений. Например, региональное отделение «Российского военно-исторического общества» проводит встречи с ветеранами боевых действий в краснодарских школах. Призовой фонд конкурса составил 10,5 млн рублей. Средства были распределены между участниками.