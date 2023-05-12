Юная певица из Адыгеи участвует во Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2023»

Дарина Черкаева. Фото:t.me/mincult_ra

Юная певица из Адыгеи Дарина Черкаева готовится к выступлению, которое пройдет в Москве 13 мая. Девушка участвует во Всероссийском конкурсе «Звезда-2023». Конкуренцию ей составят сильнейшие исполнители из всех регионов России.

Самые сильные и талантливые исполнители из разных частей страны соберутся на одной сцене и сразятся за свой родной край. Победителя выберут путем народного голосования телезрителей. А экспертами выступят знаменитые российские шоумены, - рассказали в пресс-службе республиканского министерства культуры.

Председателем жюри конкурса стал Максим Дунаевский, помогать ему будут Юрий Николаев, Юлия Савичева, Зара и Роман Емельянов. Участники, которым на отборочных концертах жюри выставит больше всего баллов, попадают в финал. Но дать второй шанс своему исполнителю могут и зрители. Из всех участников выберут 16 счастливчиков, которые будут бороться за главный приз — средства на профессиональное продвижение молодого артиста.