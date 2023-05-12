В Адыгее будут судить застройщиков, укравших у дольщиков13 млн рублей

В Адыгее будут судить "черных" застройщиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее начинается суд над застройщиками, которых обвиняют в мошенничество, совершенном в особо крупном размере. Как рассказали в республиканской прокуратуре, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении жителя Краснодара и жителя Волгоградской области.

- В 2014 году мужчины создали жилищно-строительный кооператив. Строительство дома планировалось в ауле Новая Адыгея. Членами кооператива стали 16 человек, с которыми были заключены договора о порядке выплаты взносов и предоставления жилья, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Адыгее.

Дольщики должны были получить ключи от новых квартир до конца 2015 года. Однако, новоселье так и не состоялось. Обвиняемые не выполнили взятые на себя обязательства и денежные средства в размере более 13 млн гражданам не вернули. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.