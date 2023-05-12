Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2023 15:44

В Адыгее осудят сотрудника колонии за попытку передать заключенному наркотики

В машине мужчины нашли сверток с крупной 223 граммами запрещенного вещества
Евгения ХАЛИКОВА
Сотрудника колонии строгого режима будут судить за сговор с осужденным.

Сотрудника колонии строгого режима будут судить за сговор с осужденным.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее сотрудники колонии сам окажется по ту сторону решетки за попытку передать заключенному наркотики. Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, в октябре 2022 года сотрудник исправительной колонии строгого режима получил от содержащегося в колонии осужденного информацию о местонахождении «тайниковой закладки» с наркотическим средством. Мужчина приехал на место, «закладку» и забрал сверток с наркотическим средством.

- Однако по пути в Тлюстенхабль, где он должен был передать адресату наркотики, автомобиль остановили сотрудниками полиции. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли наркотическое вещество общей массой более 223 граммов, что является крупным размером, - уточнили в пресс-службе прокуратуры по республике Адыгея.

В отношении бывшего сотрудника исправительной колонии было возбуждено уголовное дело по статье «пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.