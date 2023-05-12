Мэр Анапы решил вступить в ряды Кубанского казачьего войска

Василий Швец станет казаком. Фото: пресс-службы администрации Анапы.

Мэр Анапы рассказал о решении вступить в казачьи ряды. О намерении пополнить Кубанского казачье войско Василий Швец рассказал 12 мая на пресс-конференции.

- Казачество является мощнейшей и действенной силой в вопросах патриотического воспитания. Казаки исторически были на страже рубежей нашей страны и сегодня вновь начинает играть очень серьезную роль, - прокомментировал Василий Швец.

В Анапском районном казачьем обществе 2800 казаков. Оно неоднократно признавалось лучшим в Таманском отделе Кубанского казачьего войска. Статус казачьей присвоен двум школам и четырем детсадам в Анапе.