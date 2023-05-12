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НовостиОбщество12 мая 2023 16:03

Анапа примет всероссийский форум военно-исторических реконструкторов

Мероприятие пройдет в 2023 году
Евгения ХАЛИКОВА
В Анапе соберутся поклонники военной реконструкции со всей страны.

В Анапе соберутся поклонники военной реконструкции со всей страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анапе в 2023 году пройдет всероссийский форум военно-исторических реконструкторов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации курорта.

- В этом году в городе планируется организовать всероссийский форум военных реконструкторов и создать мемориал доблестных жителей Анапы, погибших в военных конфликтах, на центральном кладбище, - уточнил мэр города Василий Швец.

Василий Швец также рассказал, что 9 мая в городе открыли музей воинской славы в парке военной техники. Также началось строительство комплекса "Застава", где для школьники и взрослые смогут проходить военно-полевую подготовку. На территории комплекса обустроят универсальный тир, борцовский и легкоатлетический залы.