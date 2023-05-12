В Адыгее 19-летняя студентка перевела лже-сотрудникам банка 240 тысяч рублей

Студентка из-за доверчивости лишилась крупной суммы денег. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Молодая жительница Майкопа стала жертвой телефонных мошенников. Студентку третьего курса одного из республиканских вузов атаковали мошенники. Они звонили ей с четырех разных номеров и рассказывали, что ее банковский счет попал в поле зрения мошенников.

- Мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка. Они убедили девушку перевести личные накопления на специально подготовленный для нее «безопасный» счет и даже сообщили ей банковский номер, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Доверчивая студентка выполнила требования звонивших. Только когда ее лишили доступа к «безопасному» счету, девушка поняла, что ее обманули и она лишилась 240 тысяч рублей.

В настоящее время оперативники уголовного розыска отдела МВД России по городу Майкопу устанавливают лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.