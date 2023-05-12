Летом в Анапе откроется заброшенный 10 лет назад детский лагерь

Лагерь был заброшен в 2010 году. Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В Анапе заброшенный 10 лет назад детский лагерь «Юбилейный» уже этим летом примет первых юных отдыхающих. Как рассказали в пресс-службе курорта, сейчас на территории детского учреждения заканчивается капитальный ремонт.

- На территории провели капремонт зданий и сооружений. Обновлены спальные корпуса, пищеблок, административно-медицинский корпус. В зданиях полностью заменили все сети инфраструктуры. Завершается комплекс работ, связанных с благоустройством и озеленением. Ежедневно на объекте задействовано не менее 200 рабочих, - уточнили в администрации города-курорта.

Первую детскую смену после длительного перерыва Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный», расположенный на Пионерском проспекте, примет уже в июне. Всего до конца 2023 года здесь пройдут три детские смены. Сейчас лагерь единовременно сможет принимать порядка 400 детей, а когда проект будет полностью завершен, – от 2600 до 3000 детей.