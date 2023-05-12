На Кубани победителями и призерами регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству стали более 300 участников

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Победителями и призерами регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству на Кубани стали более 300 человек. Соревнования прошли на площадках 38 образовательных организаций 15 муниципалитетов.

- Стали известны итоги краевого этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Победителями был признан 101 конкурсант, еще 215 – призерами по 83 компетенциям, – рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Всего участниками регионального этапа конкурса стали 565 студентов и школьников Краснодарского края. Ребята соревновались в знаниях поварского дела, туризма, преподавания в младших классах, ремонте и обслуживание легковых автомобилей, парикмахерского искусства и моделирования одежды. Их действиями руководили сотрудники 128 предприятий, выступившие в качестве индустриальных экспертов.

Победители регионального этапа летом примут участие в отборочных соревнованиях, по результатам которых определят финалистов. Они представят Краснодарский край на итоговом Чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы», который пройдет в Санкт-Петербурге.