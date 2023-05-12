В строительство курорта «Новая Анапа» будет вложен 1 трлн рублей

Строительство "Новой Анапы" обойдется в 1 трлн рублей. Фото: пресс-службы администрации Анапы

Проект строительства курорта «Новая Анапа» находится в активной стадии. Президент России Владимир Путин высказался одобрительно о его реализации. Уже известна предварительная стоимость новой курортной территории – около 1 трлн рублей.

- Сейчас проводятся геологические изыскания, работы по комплексному концептуальному планированию того, что будет находиться на территории. Постоянно идут консультации, совещания, проект держит на особом контроле заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, – рассказал мэр Анапы Василий Швец.

Василий Швец подчеркнул, что проект несет плюсы для муниципалитета и страны. Здесь будут созданы рабочие места и сопутствующие предприятия. Вместимость нового курорта составит до 5 млн человек ежегодно.