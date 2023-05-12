В Ейске прошла встреча экспертов «Воронки инновационных стартапов» и предпринимателей

Эксперты проекта «Воронка инновационных стартапов» организовали встречу для предпринимателей в Ейске. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Эксперты проекта «Воронка инновационных стартапов» организовали встречу для предпринимателей в Ейске. Мероприятие организовал краевой Фонд развития инноваций в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Цель проекта – продвигать технологическое предпринимательство и поддерживать проекты, способствующие технологическому развитию отраслей экономики. Каждый резидент Краснодарского края, связанный с технологическим предпринимательством, диджитал, маркетингом или Т-сферой, может бесплатно стать участником хакатонов, – рассказала глава Фонда развития инноваций Ольга Лукашева.

Участники встречи узнали, что такое инновации и как с помощью технологий и новых подходов повысить конкурентоспособность и изменить ситуацию на рынке. Для начинающих предпринимателе провели мастер-класс и научили анализировать рынок.