На Кубани увеличат до 500 млн рублей грантовую поддержку НКО

на Кубани увеличат поддержку социально ориентрованных НКО. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев предложил увеличить грантовую поддержку некоммерческих организаций более чем в два раза. В 2024 году она составит не менее 500 миллионов рублей

– Сейчас для нет важнее задачи, чем поддержка участников спецоперации и их семей. Некоммерческие организации региона в эту работу уже активно включились. В 2023 году году мы предусмотрели более 240 миллионов рублей грантовой помощи для НКО. В 2024 году она составит до 500 миллионов рублей, – рассказал Вениамин Кондратьев.

В 2022 году Центр развития гражданского общества Краснодарского края провел пять грантовых конкурсов губернатора Кубани. Победителями стали 206 проектов, которые выиграли более 230 миллионов рублей. Еще 134 инициативы получили 205 миллионов рублей из федерального Фонда президентских грантов.