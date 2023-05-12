Туристы смогут путешествовать между Сочи и Абхазией по единому билету

Из Сочи в Абхазию будут ходить автобусы по единому билету. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единая транспортная дирекция запустила мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России в пять городов Абхазии. Уехать по единому билету можно в Гагру, Гудауту, Пицунду, Сухум и Новый Афон. Между вокзалом и аэропортом Адлера и абхазскими курортами будут курсировать комфортабельные автобусы.

- Оформить единый билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств, – уточнили в ведомстве.

При покупке единого билета онлайн нужно будет указать пункты назначения на странице покупки билетов. Стоимость автобусной части единого билета будет варьироваться от 582 рублей до 806 в зависимости от конечной точки поездки.