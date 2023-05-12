«Ласточка» совершила тестовый проезд по маршруту «Сочи – Гагра»

Историческое фото после прибытия поезда на вокзал в Абхазии. Фото: пресс-службы АЖД.

Первый тестовый проезд электропоезда состоялся 12 мая по маршруту «Сочи-Гагра». Пока нет речи о регулярном сообщении между Россией и Абхазией, но по словам гендиректора абхазской железной дороги Арсоуа Читанава, тестовый запуск прошел удачно и этот день стал историческим для республики.

- Мы вместе с представителями российских железных дорог проехали в составе от Сочи до Гагры. Коллеги воочию увидели готовность нашей железной дороги для курирования «Ласточки»,- заявил Читанава.

Теперь железнодорожникам предстоит устранить несколько выявленных во время теста проблем. Возможно, что маршрут будет открыт в 2024 году. Мероприятие стало возможным в результате договоренности руководства РУП "АЖД" и ОАО РЖД в рамках рабочей встречи в Москве в 2023 году.