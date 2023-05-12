Прокуратура Кубани выявила многочисленные нарушения закона при реализации нацпроектов

Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Краснодарского края выявила множественные нарушения нарушений закона при реализации в крае национальных проектов. Как сообщили в надзорном ведомстве, были установлены факты приобретения нерентабельных земельных участков для жилищного строительства с целью обналичивания выплат средств маткапитала. Предполагалось, что семьи будут обналичивать сертификаты в кредитном потребкооперативе. После проверки было возбуждено 15 уголовных дел по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

- Последовательная работа по пресечению нарушений закона при реализации в крае национальных проектов находится под личным контролем прокурора края Сергея Табельского, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

К уголовному преследованию привели махинации и во время ремонта краснодарского детского сада № 11. Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в акты выполненных работ были внесены недостоверные сведения. Ущерб, нанесенный бюджет составил 1,5 млн рублей. Подрядчик вернул деньги, но ему все равно предстоят судебные разбирательства.

Также многочисленные нарушения были обнаружены при реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование», «Культура» и «Экология». Выявленные нарушение находятся на рассмотрении.