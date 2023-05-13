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НовостиОбщество13 мая 2023 5:36

Глава Кубани поздравил жителей края с Днем Черноморского флота

Ему исполняется 240 лет
Мария ЧАЛАЯ
Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем Черноморского флота. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем Черноморского флота. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Глава Кубани поздравил жителей края с Днем Черноморского флота. Об этом Вениамин Кондратьев написал в своих социальных сетях.

- Легендарному Черноморскому флоту исполняется 240 лет. Сегодня одно из ключевых соединений российской южной флотилии базируется в Новороссийске. Боевое дежурство здесь несут экипажи подводных лодок, военных и вспомогательных кораблей. Также части береговых войск. Поздравляю с праздником ветеранов, личный и командный состав Черноморского флота, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что по приказу главнокомандующего ВМФ РФ праздник отмечают 13 мая с 1996 года.