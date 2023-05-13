В Краснодаре уже продают клубнику и черешню Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре на ярмарках выходного дня можно купить сезонные ягоды и фрукты. Производители со всего края выставили свои товары на 10 торговых площадках.

- На каждой ярмарке организаторы обязаны обеспечивать соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора. Они контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторят соблюдение правил торговли, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что ярмарки выходного дня будут работать до 15:00 по улицам: Архитектора Ишунина, Уральская, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского, Одесская, Каляева, Бургасская. Также по адресам: Восточно-Кругликовская, 26, Западный Обход, 34.