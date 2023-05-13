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НовостиОбщество13 мая 2023 7:56

Кубанские онкологи проведут прием жителей Щербиновского района

Осмотр пациентов организуют 15 мая
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские онкологи проведут прием жителей Щербиновского района. Осмотр пациентов организуют 15 мая. Он пройдет в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

- Своевременная диагностика злокачественной опухоли повышает вероятность ее излечения. Полностью здоровыми на первой стадии становятся более 90% больных, - сообщил главный внештатный врач-онколог министерства здравоохранения края Роман Мурашко.

Прием будет проходить во взрослом поликлиническом отделении Щербиновской ЦРБ. Его будут вести онкопроктолог, онкодерматолог, маммолог и врач узи клинического онкологического диспансера №1 Краснодара.

Для того, чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться к специалистам в регистратуре поликлиники по адресу: станица Старощербиновская, улица Красная, 69.