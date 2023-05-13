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НовостиОбщество13 мая 2023 8:24

В Сочи малолетние воры обокрали две машины

Полиция начала проверку
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи "банда" несовершеннолетних обокрала несколько машин

В Сочи "банда" несовершеннолетних обокрала несколько машин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи малолетние воры обокрали две машины. Инцидент произошел ночью в Адлерском районе на улице Котовского. Ситуацией уже заинтересовались в полиции.

- Сообщений и заявлений в дежурную часть УВД по городу Сочи не поступало. По выявленной информации в интернете назначено проведение проверки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на данный момент полицейские устанавливают личности участников инцидента.