В Сочи "банда" несовершеннолетних обокрала несколько машин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи малолетние воры обокрали две машины. Инцидент произошел ночью в Адлерском районе на улице Котовского. Ситуацией уже заинтересовались в полиции.

- Сообщений и заявлений в дежурную часть УВД по городу Сочи не поступало. По выявленной информации в интернете назначено проведение проверки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на данный момент полицейские устанавливают личности участников инцидента.