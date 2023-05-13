На Кубани выявили 52 случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 52 новых случая COVID-19. Среди заболевших 23 женщины и 29 мужчин. Из них 6 – дети.

- В Краснодаре выявили 20 случаев. В Сочи – 8. В Новороссийске, Абинском и Усть-Лабинском районе – по 3 заболевших, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Тихорецком и Успенском районе – по 2 инфицированных. В Горячем Ключе, Динском, Староминском, Крыловском, Ейском, Новопокровском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Северском, Славянском, Тбилисском районах – по 1 случаю.