Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

В Краснодаре под колесами автобуса погибла 83-летняя пенсионерка. Пожилая женщина переходила дорогу по Красноармейской, когда на нее наехал пазик. 47-летний водитель поворачивал с улицы Гимназической.

- От полученных травм 83-летняя женщина скончалась, - рассказала врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.

По факту ДТП проводится проверка. Утром 13 мая у ТЦ "Красная Площадь" сбили еще одну пенсионерку. 90-летняя женщина умерла от полученных травм.