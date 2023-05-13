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НовостиПроисшествия13 мая 2023 14:18

В Краснодаре под колесами автобуса погибла 83-летняя пенсионерка

Женщина переходила дорогу на пересечении улиц Гимназическая-Красноармейская
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

В Краснодаре под колесами автобуса погибла 83-летняя пенсионерка. Пожилая женщина переходила дорогу по Красноармейской, когда на нее наехал пазик. 47-летний водитель поворачивал с улицы Гимназической.

- От полученных травм 83-летняя женщина скончалась, - рассказала врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.

По факту ДТП проводится проверка. Утром 13 мая у ТЦ "Красная Площадь" сбили еще одну пенсионерку. 90-летняя женщина умерла от полученных травм.