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На Кубани прошел юношеский турнир по самбо. Его приурочили ко Дню Великой Победы. Мероприятие прошло в центре единоборств «Рубеж».

- В нашем крае такого уровня соревнования проходят впервые. Благодарен за содействие в организации руководителю сообщества «Отечество» Борису Романовичу Ротенбергу. Перед стартом соревнований для ребят провели мастер-классы. Мальчишки и девчонки смогли зарядиться, научиться новым приемам и броскам. – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в турнире победила команда из Армавира. Второе место у Туапсе. Третье занял Новороссийск.