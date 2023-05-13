Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре развернули Знамя героев с именами 3 тысяч фронтовиков. Несколько месяцев волонтеры вышивали данные участников Великой Отечественной войны на лоскутах красного цвета. Потом кусочки ткани соединили в одно большое полотно. Планировалось, что Знамя героев покажут в День Победы, но погода не позволила это сделать. Поэтому было решено развернуть его на форуме в поддержку бойцов СВО.

- Атмосфера здесь самая патриотичная, дружественная. Дети и взрослые с азартом переходят от одной площадки к другой. А мне удалось даже попробовать полевую кухню, заодно и пообедал, - рассказал глава Краснодара Евгений Наумов.

В рамках форума также прошли патриотическая викторина и игра лазертаг. Участники форума плели сети и собрали гуманитарный груз для передовой.