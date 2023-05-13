Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2023 16:24

Видео смертельной аварии в Краснодаре, где погибла 90-летняя женщина, появилось в сети

Второй пешеход попал в больницу
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Видео смертельной аварии в Краснодаре, где погибла 90-летняя женщина, появилось в сети. На кадрах - оживленный перекресток у ТЦ "Красная площадь" на Дзержинского. Люди переходят дорогу на зеленый свет по зебре. Но вдруг появляется автомобиль, который несколько метров провозит на капоте двух человек, потом они падают на асфальт.

Пострадавшие пешеходы - мужчина и пожилая женщина. Она сразу скончалась от полученных травм, второго человека отвезли в больницу.

Виновницей ДТП стала 59-летний водитель Hyundai. Она проехала на запрещающий сигнал светофора.