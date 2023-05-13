Фото: скриншот видео

Видео смертельной аварии в Краснодаре, где погибла 90-летняя женщина, появилось в сети. На кадрах - оживленный перекресток у ТЦ "Красная площадь" на Дзержинского. Люди переходят дорогу на зеленый свет по зебре. Но вдруг появляется автомобиль, который несколько метров провозит на капоте двух человек, потом они падают на асфальт.

Пострадавшие пешеходы - мужчина и пожилая женщина. Она сразу скончалась от полученных травм, второго человека отвезли в больницу.

Виновницей ДТП стала 59-летний водитель Hyundai. Она проехала на запрещающий сигнал светофора.