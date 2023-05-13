Фото: Телеграм-канал Сергея Алтухова

Депутат Госдумы Сергей Алтухов лично доставил гуманитарную помощь в зону СВО. Бойцы получили необходимую технику и амуницию - коллиматорные прицелы, квадрокоптеры, обувь, спальники, газовые горелки, сменные баллоны, а также 10 тонн сухпайков и питьевую воду. - С ребятами знаком с прошлого года по Рубежному и Северодонецку. Не раз выручали нашу команду с охраной пунктов горячего питания, помогали, когда украинская сторона накрывала огнем наши гуманитарные колонны, - отметил депутат. - Сейчас подразделение переброшено на другое направление. Уверен, что привезенные спецсредства помогут ребятам успешно выполнить стоящие перед ними боевые задачи.

Алтухов отметил, что российским военным помогают всем миром. Однако благими порывами простых людей пользуются мошенники, которые через соцсети начинают собирать средства, но потом ничего не закупают и пропадают с радаров.

- На этих сборах наживаются мошенники и ловкие манипуляторы, играя на простых человеческих чувствах – сострадании, милосердии, отзывчивости. Проще говоря, воруют, прикрываясь благими целями, - рассказал Сергей Алтухов. Все технические средства, которые передал депутат, сопровождаются документами строгой отчетности. Они ставятся на баланс воинских частей дял дальнейшей работы в зоне СВО.