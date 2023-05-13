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НовостиПроисшествия13 мая 2023 19:52

При землетрясении в Туапсинском районе Кубани никто не пострадал

Толчки произошли в Черном море
Мария ЧАЛАЯ
Землетрясение произошло в 2 километрах от Туапсе

Землетрясение произошло в 2 километрах от Туапсе

При землетрясении в Туапсинском районе Кубани никто не пострадал. Толчки произошли в 2 километрах от Туапсе, в Черном море, на глубине 10 километров.

- Зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,6 интенсивностью 2-3 балла. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,6.