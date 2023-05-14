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НовостиОбщество14 мая 2023 5:24

Погода в Краснодаре 14 мая 2023: в краевом центре потеплеет до +20 градусов

В Краснодаре 14 мая потеплеет до +20 градусов
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре потеплеет до +20

В Краснодаре потеплеет до +20

В Краснодаре 14 мая обещают теплый день. Несмотря на небольшие и непродолжительные дожди, столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

– По северной периферии циклона на территорию Кубани продолжат проникать массы относительно холодного и влажного воздуха, что станет причиной обилия облаков и спровоцирует кратковременные дожди, – сообщили в центре погоды Фобос.

В краевом центре днем столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов. Порывы ветра будут достигать 2–7 м/с.

– Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, – добавили синоптики.