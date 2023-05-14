Проект благоустройства набережной реки Псезуапсе Фото: sochi.ru

В Сочи реконструкцию набережной реки Псезуапсе завершат в ноябре. Глава города-курорта осмотрел благоустраиваемый участок и обсудил с жителями развитие территорий.

Специалисты приводят в порядок правый берег реки протяженностью 1473 метра. На набережной, в частности, учил зоны отдыха, две детские и две спортивные площадки, 180 объектов парковой мебели, велодорожку, две парковки. Кроме того, на участке высадят более 50 видов кустарников, деревьев и цветов. Всего специалисты озеленят более восьми тысяч кв. метров.

На набережной выложат новую плитку и реконструируют парапеты. В настоящее время рабочие завершили демонтаж бортовых камней и тротуарной плитки, установили опоры освещения. Специалисты прокладывают коммуникации и ливнестоки.

– Полностью готовый объект жители и гости смогут оценить в ноябре этого года, – уточнили в пресс-службе администрации Сочи.