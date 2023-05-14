В Сочи май 2023 года стал самым холодным за последние 108 лет Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи май 2023 года стал самым холодным за последние 108 лет. Так, средняя температура воздуха на курорте отстает от климатической нормы на 2,4°. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

В марте на курорте в течение 25 дней шли дожди. В апреле в Сочи осадков выпало почти на 20% больше нормы. Температуру воздуха фиксировали выше нормы менее, чем на градус. А в мае на курорте похолодало по сравнению с прошлыми годами.

– Температура воздуха пока обгоняет рекордный график самого холодного мая в истории сочинских наблюдений за погодой – мая далекого 1915 года, – отметили специалисты. – При этом первая дюжина дней мая уже принесла в Сочи половину (49%) от положенных в течение месяца дождей.

Уже днем 14 мая в Сочи осадки прекратятся. А столбики термометров достигнут отметок +15…+17°. В понедельник воздух начнет активно прогреваться до +17…+19°. А в конце недели в Сочи потеплеет до +23…+25°.

– Управление погодой на довольно длительный период перейдет в руки антициклона, и осадков на протяжении предстоящей рабочей недели не будет, что даст шанс сочинскому маю начать отдавать накопившиеся долги теплом и солнцем, – добавили синоптики.