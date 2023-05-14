На Кубани перевернулась фура с абрикосами

Грузовик с фруктами перевернулся на трассе. Фото: t.me/Gelen_kriminal

В Новороссийске крупная авария. Рано утром 14 мая на подъезде к городу в районе поселка Мефодиевка перевернулась фура, груженая абрикосами.

- Водитель зацепил опору моста и допустил опрокидывание прицепа с грузом на проезжую часть, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как уточнили полицейские, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Сейчас автомобильное движение на месте затруднено из-за рассыпавшихся по дороге фруктов.