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НовостиОбщество14 мая 2023 7:10

В Сочи 85-летие Зимнего театра отметят праздничным концертом

Он состоится 15 мая
Светлана ОВДЕЙ
Зимний театр в Сочи Фото: пресс-служба администрации города-курорта

Зимний театр в Сочи Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Сочи готовятся к 85-летию Зимнего театра. 15 мая на курорте состоится праздничный концерт в честь юбилея. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в театре выступят солисты и коллективы Сочинской филармонии - оркестр народных инструментов «Русский сувенир» им. Павла Нечепоренко, песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина», вокальный ансамбль «Сочи-Соло». Кроме того, на сцену выйдут солисты Ставропольского государственного театра оперетты Анна Водопетова и Роман Байлов.

Для зрителей прозвучат сочинения Россини, Верди, Кальмана, Чайковского, Бабаджаняна, Шаферана, Пономаренко, русские народные и неаполитанские песни. Начало концерта - в 19:00. Отмечается, что его можно посетить и по «Пушкинской карте».

К юбилею театра в Сочи презентовали книгу «Зимний театр. Вчера Сегодня Завтра». Ее подготовила редакция Сочинского концертно-филармонического объединения, собрав новые и интересные факты об учреждении культуры. Кроме того, к юбилею открылись историческая фотовыставка «Лики Зимнего» и «Живопись архитектора Зимнего театра Константина Чернопятова». А сотрудники рядом с театром высадили магнолию.

— Торжественное открытие Зимнего театра состоялось 15 мая 1938 года. С тех пор он является визитной карточкой Сочи. Здесь проходят масштабные мероприятия и выступления лучших артистов со всей страны, — отметила начальник управления культуры администрации города Сочи Марианна Устинова.