В Краснодаре выбрали лучший казачий кадетский корпус России Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре выбрали лучший казачий кадетский корпус России. Награждение победителей Всероссийского смотра-конкурса состоялось на Казачьей площади краевого центра. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участники конкурса в течение трех дней проходили испытания. Так, учащиеся подготовили визитную карточку казачьего кадетского корпуса, представили и защитили социальный проект. Кроме того, конкурс включал задание для педагога «Открытое занятие», а для юных казаков – «Тестирование».

По результатам смотра-конкурса победили кадеты казачьего корпуса им. атамана Ивана Бирюкова из Астраханской области. Второе место занял Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г. Н. Трошева, а третье - Курганинский казачий кадетский корпус. Всем победителям, призерам и финалистам вручили дипломы и кубки.

Уже осенью Астраханский корпус получит переходящее знамя Президента РФ. А тройке лидеров подготовили денежные призы. Учреждения получат по 1,2 и 3 млн рублей, которые направят на развитие материально-технической базы.

– Каждый из вас получил новые знания и опыт, приобрел друзей из кадетских корпусов всей страны, – отметил вице-губернатор Александр Власов. – Благодаря казачьему воспитанию и образованию, каждый из вас является патриотом и готов служить Отечеству.