Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье14 мая 2023 8:10

На Кубани за сутки выявили 33 новых случая заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту восемь месяцев
Светлана ОВДЕЙ
С выздоровлением за сутки выписали 45 пациентов Фото из архива КП

С выздоровлением за сутки выписали 45 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 33 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заразились пятеро детей, самому младшему из которых восемь месяцев. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получено 11 положительных результатов, в Сочи – шесть, в Новороссийске и Анапе – по три. По два пациента прибавилось в Геленджике и Северском муниципалитете, по одному – в Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Новокубанском, Курганинском, Калининском и Ейском районах.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 45 пациентов.