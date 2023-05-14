С выздоровлением за сутки выписали 45 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 33 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заразились пятеро детей, самому младшему из которых восемь месяцев. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получено 11 положительных результатов, в Сочи – шесть, в Новороссийске и Анапе – по три. По два пациента прибавилось в Геленджике и Северском муниципалитете, по одному – в Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Новокубанском, Курганинском, Калининском и Ейском районах.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 45 пациентов.