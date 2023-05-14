На Кубани госэкспертиза одобрила проекты строительства восьми соцобъектов Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани госэкспертиза одобрила проекты строительства восьми соцобъектов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В частности, три новых учреждения появятся в Краснодаре. В краевом центре возведут школу на 1100 мест по улице Западный Обход в микрорайоне «Южане», корпус на 300 мест по улице Стасова, 167. Кроме того, запланировано строительство детсада на 250 мест в районе «Города спорта» в Прикубанском округе.

Кроме того, одобрены проекты детского сада на 250 мест в станице Ладожской, здания врача общей практики в хуторе Железном Усть-Лабинского района, спорткомплекса по улице Азовской в Армавире. В Лабинске построят корпус школы на 400 мест, а в поселке Прогресс Темрюкского района - пищеблок в школе № 26.

– Теперь муниципалитеты будут подавать заявки на финансирование и проводить конкурсные отборы подрядчиков, – уточнили в пресс-службе администрации края.

Напомним, в апреле госэкспертиза одобрила проекты строительства 12 соцобъектов на Кубани. Шесть из них планируют построить в Краснодаре.