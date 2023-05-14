Несовершеннолетняя жительница Адыгеи отдала кибермошенникам семь тысяч рублей

Школьница планировала разбогатеть с помощью онлайн-инвестиций. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее школьница стала жертвой кибермошенников. На телефон девушки поступило сообщение с обещанием легкого заработка с помощью онлайн-инвестиций. Чтобы разбогатеть, достаточно было зарегистрироваться на сайте и внести 250 рублей. Затем юную инвесторшу обрадовали – она заработала 33 тысячи рублей, которые можно вывести.

- Однако, чтобы теперь вывести эти деньги, девочка должна была оплатить, так называемую, комиссию. Юная потерпевшая отдала им все свои накопления. Она перевела сначала три, а затем еще четыре тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Но даже совершив эти финансовые операции, прибыли гражданка так и не получила. Более того, ее аккаунт оказался заблокирован. Тогда девушка рассказала обо всем матери и вместе они решили обратиться в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».