В Сочи до 2026 года планируют построить 15 новых школ

Достроить блок детсада №125 планируют к концу лета Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи проверил строительство соцобъектов в Лазаревском районе. Об этом глава города Алексей Копайгородский сообщил в своем telegram-канале.

В настоящее время в Лазаревском районе возводят новый двухэтажный блок детсада №125. Всего на стройплощадке задействованы пять единиц техники и более 30 строителей. Специалисты достроили технический подвальный этаж. Сейчас объект подготавливают к заливке бетона стен, колонн первого этажа, устройству подпорных стен и новой подъездной дороги.

Завершить работы планируют уже к концу лета. Уточняется, что осенью новый блок детсада примет 80 воспитанников.

На улице Калараша продолжается ремонт школы №80. Специалисты выполнили монтаж вентилируемых фасадов, шпаклевку стен, подготовили к бетонированию баскетбольную площадку. В настоящее время на объекте устанавливают оконные блоки и благоустраивают прилегающую территорию.

– В настоящий момент в городе одновременно строятся пять школ, два детских сада и зал единоборств. В Год архитектуры сформировали актуальный перечень из 15 школ, которые при поддержке администрации Краснодарского края и Минстроя России планируем запроектировать, построить и сдать до 2026 года, – сообщил Алексей Копайгородский.

Всего до 2044 года в Сочи планируют построить свыше 330 социальных объектов.