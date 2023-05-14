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НовостиОбщество14 мая 2023 9:42

В Сочи оштрафовали водителя, преследовавшего машину неотложки

Мужчина планировал быстрее проехать пробку
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи мужчина по-хитрому решил объехать пробку и заплатит за это штраф.

В Сочи мужчина по-хитрому решил объехать пробку и заплатит за это штраф.

Фото: Иван Макеев

Жителю Сочи так надоело стоять в пробке, что он решил сократить время ожидания и пристроился в хвост скорой помощи, которая проезжала мимо. Некрасивое поведение водителя Mercedes попало на видеорегистраторы, а затем и в сеть, где привлекло внимание сочинской Госавтоинспекции.

- В ходе мониторинга социальных сетей, сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено транспортное средство, водитель которого, находясь в заторовой ситуации, следовал за автомобилем скорой медицинской помощи, подвергая риску других участников дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Сочи.

Личность водителя установили. Он привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги».