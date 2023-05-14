Кубанские спортсмены завоевали награды первенства России по парусному спорту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены завоевали награды первенства России по парусному спорту в командных гонках. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На соревнованиях, проходивших в Таганроге, выступили 149 спортсменов из 11 регионов России. Краснодарский край представили 35 яхтсменов. Участники соревновались в шести классах яхт - «Оптимист», «Зум 8», «420», «Лазер 4.7», «Луч-радиал» и парусная доска «Техно».

По результатам в классе «420» золото взяла команда «Бархат». В нее вошли Егор Сердюк, Егор Дубовский, Арина Браташенко, Кирилл Кононов и Илья Вечканов.

В классе «Лазер 4,7» первое место заняла команда «Краснодар 1» в составе Николая Фелюста, Екатерины и Софьи Афанасьевых и Маргариты Терешкиной. Бронзовые награды завоевала Команда «Zа Сочи» в классе «Зум 8». В состав команды вошли Даниил Лихоиван, Алиса Кузнец, Вера Крутилина и Илья Тарасов. А в классе «Луч-радиал» второе место заняла команда «Победа» с Романом Гайдулиным, Владиславом Стряпухиным, Полиной Радько и Антоном Роговым.

– Поздравляю спортсменов с хорошим результатом. Парусный спорт - базовый для Краснодарского края. Им занимается более 3,2 тысяч человек, в том числе почти 900 спортсменов на базе девяти отделений спортивных школ, – отметил вице-губернатор Александр Власов. – В состав сборной России по парусному спорту ежегодно входит не менее 14 спортсменов.