Кущевский район Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Кубани рассказал о достопримечательностях Кущевского района. Вениамин Кондратьев продолжает цикл #МаршрутыКубани в своем telegram-канале.

Приграничный Кущевский район считается грузовыми пассажирскими воротами Краснодарского края. Через муниципалитет в регион проезжают из центральных и западных регионов России.

В станице Кущевской находится церковь Иоанна Богослова. Здание построили на месте старого деревянного храма, который был разрушен в годы Великой Отечественной войны.

Комплекс «Поле казачьей славы» установлен в муниципалитете в честь кубанских казаков, защищавших ворота Кавказа во время Великой Отечественной войны. Он состоит из мемориала истории казачества, часовни и подворья с предметами быта.

Не менее известный в Кущевском районе музей военной техники под открытым небом, липовая аллея в селе Красном, в которой насчитывается более 100 деревьев. Исторический музей станицы Кущевской основан в 1975 году. Сейчас в его экспозиции находится около 3 тысяч экспонатов - картины, оружие, редкие книги, предметы быта, этнографии, исторические документы.

Кущевский район находится на берегах реки Ея и включает более 200 исторических и культурных памятников.

– Местные жители чтут традиции и бережно хранят наследие многих поколений черноморских казаков, – отметил глава региона.