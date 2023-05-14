Рукодельница из Туапсинского района вышила фрагмент карты Кубани для федерального конкурса

Лоскуток станет частью вышитой карты Кубани. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района.

Наталия Рогова из Туапсинского района присоединилась к федеральной акции «Вышитая карта России». Мастерица из Дома культуры села Молдовановки вышила карту муниципалитета. Ее работа станет частью масштабного полотна, повторяющего географические очертания республик, регионов, областей, округов и городов России.

- За основу рукодельница взяла герб района. Зеленый фон символизирует лес, также выделены горы, а на синем— символе моря — изображен дельфин. Узор орнаментов, которые украсили карту по бокам, был взят из старинных рушников, - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Карта вышита шерстяными и мулине нитками в техниках «болгарский крест», «традиционный крест» и «мережка». Работа длилась месяц. Затем лоскуток присоединят к общей карте Кубани и готовое полотно отправится в Чувашию. Новая вышитая карта России будет презентована в День Конституции, 12 декабря.