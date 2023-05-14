В Сочи летом для любителей пеших горных прогулок откроются новые маршруты

В Сочи летом откроются новые горные пешие тропы. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

К наступающем летнему сезону в горном кластере Сочи откроются новые пешие тропы. На курорте «Роза Хутор» предстоящим летом для туристов будут доступны 24 пеших тропы протяженностью более 110 км. Новые из них – четыре, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

- Каждая имеет свою «изюминку». Например, маршрут «Сто пихт» проложен через Стеш-парк с необычными деревянными фигурами и реликтовый лес. А на тропе «Путь Тритона» туристы встретят озеро краснокнижных тритонов, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Тропы будут запускать постепенно в зависимости от погодных условий. Маршруты классифицированы на три категории в зависимости от сложности. Пройти по ним можно будет как самостоятельно, так и с помощью профессиональных гидов.