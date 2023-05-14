В Краснодаре спасатели ежедневно патрулируют водоемы и прибрежные территории Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре спасатели ежедневно патрулируют водоемы и прибрежные территории. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В краевом центре работают сезонные водно-спасательные посты. Специалисты краснодарской Службы спасения патрулируют акваторию реки Кубань и других водоемов. Кроме того, с жителями города организованы профилактические беседы.

Краснодарцам и гостям города напомнили о запрете на купание в водоемах, в том числе в реке Кубань. Отмечается, что состояние воды не соответствует нормам СанПиН.

– В реке сильное течение, опасные водовороты. При отдыхе на берегу недопустимо заходить в воду и оставлять детей без присмотра, — сказал начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Кроме того, с жителями проводят профилактические беседы по соблюдению требований противопожарного режима в СНТ и частном секторе.

В случае возникновения ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.