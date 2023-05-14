Штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами объявлено 14 мая на Кубани

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами. Осадки обрушатся на регион уже днем 14 мая. Непогода будет бушевать до конца суток.

– В период с 14:30-16:30 и до конца суток 14 мая местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Из-за обильных осадков в нескольких муниципалитетах Кубани возможен подъем уровня воды в реках. Предупреждение распространяется на Мостовской и Лабинский районы.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий и находиться в помещениях. Во время непогоды необходимо взять под особый контроль детей и не оставлять без присмотра. При сильном ветре, заставшем на улице, в МЧС рекомендуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от ветра около стен домов. С крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру «112».