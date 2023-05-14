Полицейские Анапы стал призерами фестиваля Ironstar Anapa 2023

Победители спортивного фестиваля. Фото: пресс-службе ОМВД России по Анапе

Команда полицейских Анапы в составе руководителя городского ОМВД Андрея Платонова и начальника отделения в Анапе Управления ФСБ России по краю Сергея Шелпакова вошла в числе призеров фестиваля Ironstar Anapa 2023.

- Анапские силовики показали высокие результаты в соревнованиях по триатлону на дистанции «спринт» и заняли третье место, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

Победители получили ценные призы и памятные медали.