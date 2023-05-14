Фестиваль патриотического кино «Малая земля» пройдет в Новороссийске с 19 по 24 мая Фото: admnvrsk.ru

Фестиваль патриотического кино «Малая земля» пройдет в Новороссийске с 19 по 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

В три программы «Конкурс полнометражных фильмов», «Документальный конкурс», «Конкурс короткометражных фильмов» включен 31 фильм. Членами жюри станут народный артист России Валерий Баринов, режиссер, музыкант, художник Полина Ольденбург и заслуженный артист России Александр Половцев. Кроме конкурсных показов, будут организованы внеконкурсные просмотры, спектакли, концерты, мастер-классы.

В частности, на фестивале покажут моноспектакль «Евгений Онегин» с Дмитрием Дюжевым, эксцентричную мелодраму «Ночь ее откровений», трагикомедии «Особенности национальной женитьбы» и «Любимая женщина Дон Жуана». В Городском Доме культуры запланированы социальная драма с элементами комедии «Кузанаста», камерная и экспериментальная постановка Хорена Чахаляна «Свой путь» и моноспектакль Андрея Межулиса «Вертинский».

Творческие вечера проведут народная артистка России Ольга Остроумова, заслуженный артист России Борис Галкин и певица, лауреат различных конкурсов Инна Разумихина, народный артист России Александр Панкратов-Черный.

– Новороссийск ассоциируется в том числе именно с Малой землей, это и визитная карточка города, и мемориал, и легендарный плацдарм — отсюда и название фестиваля, – отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.