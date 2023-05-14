Видео с конфликтом женщин и прохожих на военном мемориале в Кущевском районе оказалось фейком

Видео с детьми на мемориале оказалось фейком. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Кубани возмутило видео, которое было опубликовано в соцсетях. На нем ватага детей веселилась на военном мемориале, бросала мяч в обелиск и каталась по братской могиле на велосипедах. Мама одного из детей при этом вела себя агрессивно и попыталась напасть на прохожего, который сделал ей замечание.

- По факту выявленной публикации в ОМВД России по Кущевскому району материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После полицейской проверки выяснилось, что ролик был снят девять лет назад в Московской области. К Краснодарскому краю инцидент не имеет отношения.