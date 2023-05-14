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НовостиПроисшествия14 мая 2023 13:10

Видео с конфликтом женщин и прохожих на военном мемориале в Кущевском районе оказалось фейком

Ролик был снят девять лет назад в другом регионе
Евгения ХАЛИКОВА
Видео с детьми на мемориале оказалось фейком.

Видео с детьми на мемориале оказалось фейком.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Кубани возмутило видео, которое было опубликовано в соцсетях. На нем ватага детей веселилась на военном мемориале, бросала мяч в обелиск и каталась по братской могиле на велосипедах. Мама одного из детей при этом вела себя агрессивно и попыталась напасть на прохожего, который сделал ей замечание.

- По факту выявленной публикации в ОМВД России по Кущевскому району материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После полицейской проверки выяснилось, что ролик был снят девять лет назад в Московской области. К Краснодарскому краю инцидент не имеет отношения.